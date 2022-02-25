新加坡、香港慘痛教訓 沒打疫苗長者死亡率高21倍

Omicron已成全球主流變異株，由於傳染力強但重症比率低，外界認為或許有助於「疫情抵達終點」。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天分析香港及新加坡資料指出，完整接種疫苗與未接種者死亡率相差18及21.8倍，呼籲民眾應盡速接種疫苗，並宣布200元衛教品措施延長至3月31日止。

陳時中指出，香港未接種疫苗死亡率為0.54％，接種疫苗死亡率為0.03％，差異高達18倍；而新加坡未接種者死亡率有1.2％，有接種者則是0.12％，有打疫苗就有差，死亡率降了10倍，而完整接種者死亡率更低，僅0.055％。

陳時中強調，還是有民眾對於疫苗有各種猶疑和不想打的理由，不過還是要呼籲大家趕快來打，因此將原本提供衛教品200元的措施，從原定2月28日延長至3月31日，一方面是提供大家誘因，但最重要的是看到鄰近國家的經驗，這是真實的數目字，有打疫苗和沒打疫苗有很大的差異，有打就有幫助，請大家盡速來打。

國內即將在3月1日起逐步解封，陳時中強調「經濟防疫新模式」之路上，疫苗是一個決戰工具，請大家務必幫忙多宣傳，有打一定好很多，日後也會收集其他相關國家數據，讓大家明白打疫苗好處。

指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8％，第2劑約76.6％，惟75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75％，第2劑接種率僅約69％，亟需再積極提升。為維護長者及高風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，若尚未接種1、2劑，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種。