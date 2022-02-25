市議員陳清龍緊追不捨，市府終於進行修復再利用研究調查。（市議員陳清龍服務處提供）

市議員陳清龍經常前往豐原郡附屬官舍察看現況。（市議員陳清龍服務處提供）

台中市「豐原郡附屬官舍」為日式建築，被文資處列為歷史建築多年，經市議員陳清龍努力爭取下，市府終於編列經費進行調查研究，後續將進行修復再利用。陳清龍表示，豐原郡附屬官舍是地方歷史見證，一定要修復保留並活化利用，讓他成為全國知名古蹟景點。

台中市財政局2014清查豐原區土地財產，在中山路巷弄內草叢發現日式建築「豐原郡附屬官舍」。文資處指出，該官舍為日治昭和年代木造結構建築，材料較一般官舍更為細緻，建築屋頂架構尚完整，部分構造仍保留當初建造狀態，見證1920年代台中州行政制度調整的歷史，是本區域所剩不多得以被保存的建築，相當具有歷史意義及歷史價值，市府於2014年12月5日公告登錄為歷史建築，成為本市文化資產。

陳清龍表示，豐原市中心鬧區的「豐原郡附屬官舍」構造完整，由市府秘書處管理，登錄為歷史建築後他常前往察看，發現秘書處不僅一直未妥善管理維護，也沒做調查研究及修復再利用工作，直到2020年5月27日，他不滿的在議會提出質詢，強烈要求文資處依文資法規定對「豐原郡附屬官舍」進行調查研究，2021年11月才委由中華大學進行調查研究，藏身草叢的珍貴文化資產重現才露出曙光。

陳清龍日前與中華大學研究調查團隊針對「豐原郡附屬官舍」修復及活化利用進行討論時表示，豐原郡附屬官舍旁要新建豐原派出所，希望未來派出所外觀味道，配合豐原郡附屬官舍風格，官舍修復完成後，將會是全國性文化地標，與同為歷史建築的舊頂街派出所、葫蘆墩圳水岸花都廊道、墩腳綠園道結合，成為一條有城市人文景觀及歷史文化觀光廊道。

中華大學景觀建築學系副教授李奕樵說，非常同意未來新建豐原派出所外觀、風格，配合豐原郡附屬官舍修復，如果修復後能委由地方非營利組織管理，成為「葫蘆墩故事館」，用來陳列豐原的相關史料、進行歷史研究導覽，再跟附近景點結合，「豐原郡附屬官舍」會成為知名文化景點。

文資處指出，「豐原郡附屬官舍」調查研究預計年底結束，後續會進行修復經費估算及再利用方向規劃，接著向中央爭取經費開始修復，修復後的再利用方式，會廣納、聽取各方意見。