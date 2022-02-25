搶宅食經濟商機，摩斯漢堡即日起至4/15日推出「樂活市集」，在住家及公司附近的摩斯漢堡門市，就能即時購買由產地直送的新鮮食材，居家料理安心又美味。

為了提供安心安全，健康美味的商品，摩斯漢堡一直以來始終堅持「綠色三合一」採購政策，選擇符合在地食材、契作農場與生產履歷制度的農產品，從食材源頭把關食品安全。2022樂活市集所販售的洋蔥、蕃茄、高麗菜、波士頓奶油萵苣、高麗菜、冰烤地瓜等農產品，皆為台灣在地生產，嚴選安心、安全、新鮮食材。

摩斯漢堡2022樂活市集推出「小資蔬菜組」及「澎湃蔬菜組」，原價424元起、優惠價300元，蔬果任選A加B原價129元起、優惠價100元，飲品組合蒟蒻、果汁、摩斯鮮乳任選3入100元，零食組合池上米餅、黃金地瓜脆片麥芽口味、澳洲TimTam巧克力餅乾、MOS嚴選蛋捲任選2入原價269元起優惠價200元。

摩斯並另外推出系列居家料理商品，鮮菇濃湯粉家庭號優惠價200元、玉米濃湯粉家庭號優惠價300元、摩斯日式咖哩包4入優惠價300元、100％新鮮橘子汁優惠價300元、法式蕈菇濃湯隨身包2盒優惠價700元，摩斯漢堡全台303間店鋪都是消費者居家料理的好鄰居。

即日起至2/28連假加碼推出早餐及晚餐優惠，早餐時段上午十點半前推出元氣牛肉蛋堡加大杯冰紅茶原價90元、優惠價69元，晚餐時段下午四點後推出指定米漢堡搭配大杯冰紅茶任選2套優惠價200元，可選擇藜麥薑燒珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、藜麥海洋珍珠堡，滿滿的優惠都在摩斯漢堡，邀請顧客連假期間一起來享用美味。

用MOS Order APP點餐方便又優惠，摩斯漢堡推出APP專屬晚餐及午茶活動，3/1至3/10晚餐享優惠，輕檸雙牛堡加小份黃金夯地瓜及大杯冰紅茶原價185元，超值價159元。3/1至4/30推出午茶點心超值選，包含三件組A區加B區加指定飲品優惠價109元，以及兩件組A區加指定飲品69元。點心A區有北海道可樂餅、巧克力米派等，點心B區有紅茶蘋果米斯球、金魷魚薯餅組等，指定飲品則有大杯冰紅茶、摩斯咖啡等。快來摩斯漢堡享用點心飲品，度過愉快的午茶時光。