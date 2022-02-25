搶攻「她經濟」，台北寒舍艾美酒店於3月1日起推出「饗樂假期」住房專案，入住豪華客房每房每晚6999元起，晚餐時段可以在房間內免費品嘗雙人奢華海陸餐，包含「黃金蟹海鮮沙拉配覆盆子油醋汁」、「清蒸龍蝦佐蒜味鮭魚卵」、「爐烤美國肋眼牛排搭威士忌醬汁」與浪漫甜品，專案再送精選紅酒與翌日探索廚房早餐，入住前60組加碼贈Marc Jacobs完美女人系列的極致淡香精與護手霜。

台北寒舍艾美酒店「饗樂假期」住房專案，閨蜜可在舒適雅緻的房間內，一邊飽覽霓虹閃爍的都會夜景，一邊品嘗奢華的海陸饗宴。晚餐期間由專人提供餐車服務，輕鬆享受客房餐飲，美饌包含「黃金蟹海鮮沙拉配覆盆子油醋汁」輕盈無負擔的生菜沙拉中點綴新鮮水果，搭配鮮甜的黃金蟹腳，並以酸甜清爽的果醋提味，開胃又健康、「清蒸龍蝦佐蒜味鮭魚卵」以清蒸的方式保留龍蝦的原味，配菜佐以炭烤季節鮮蔬，沾著濃郁的蒜味醬料搭配入口即化的鮭魚卵，為美食增添風味、「爐烤美國肋眼牛排搭威士忌醬汁」將油花飽滿且分布均勻的美國肋眼牛排，烤至外皮焦香、內層肉質軟嫩且呈現粉紅色澤，淋上以牛肉高湯與威士忌製成的主廚手作醬汁，迷人風味讓人回味再三，最後，再以浪漫的主廚精選法式甜點為豪華晚餐畫下甜蜜句點。

台北寒舍艾美酒店將法式浪漫融合於東方魅力之中，於3月1日至6月27日推出「饗樂假期」住房專案，預訂入住豪華客房每房每晚6999元起，亦可選擇加價升級，每晚加價3000元（須另加15.5％的政府稅與服務費）即可升等至擁有18坪空間寬敞、時尚唯美的主管套房。入住當晚可免費享海陸雙人客房餐飲與精選紅酒乙瓶，以美酒佳釀享受微醺之夜。陽光灑落的早晨，在客房從容地沖泡咖啡，感受法式女人的優雅，接著於探索廚房體驗豐盛的自助早餐，以美食饗宴開啟美好的一天。

寒舍艾美酒店表示，入住前60組貴賓，每房免費送Marc Jacobs完美女人系列的極致淡香精（5ml）與護手霜（30ml)乙組，探索愛自己的全新面貌，溫暖花香更添魅力，同時，再贈品牌折價券，持券可以至新光三越A11專櫃，免費兌換隨行香氛，購物再享優惠。