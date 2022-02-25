「110學年度國民小學足球世界盃」2月23日至25日在清水運四牛埔仔運動公園進行預賽，吸引全國39隊近600名足球小將參加，各隊卯足全力爭取前進全國總決賽門票。運動局長李昱叡表示，感謝中華民國迷你足球協會與市府合作，提供基層選手競技舞台，提升台中足球運動風氣。

這次國小足球世界盃以國小3至6年級學生為參賽對象，分縣市預賽及全國賽，台中市預賽報名踴躍，男生組26校、女生組13校，各組分別取3隊進入全國總決賽。

運動局表示，市長盧秀燕上任後，台中市首度引進深受市民喜愛的「迷你足球」，舉辦相關足球活動，台中足球運動表現亮眼，包含「台中藍鯨女足」多位球員入選國家隊參加亞洲盃、五人制足球「台中旅人」主場賽榮獲二連勝。

另也於新啟用的「東勢樂活運動館」連續舉辦多場五人制足球賽事，以賽代訓；此外，台中率各縣市之先推動社區足球深耕計畫，引進國際教材讓指導員前進校園發展足球運動，培育國家足球人才，推動足球運動風氣邁向國際化。