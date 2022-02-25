苓雅區公所清消暫停洽公 高市府：並無確診個案 15:162022/02/25 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄25日雖然無新增確診個案，但位在高市府四維行政中心周邊的苓雅區公所25日突然發出公告，通知整棟行政大樓上午11時至下午3時配合清消作業，暫停民眾洽公，對此，高市府衛生局強調，目前高雄並無新增本土確診個案。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情出現變數？高雄25日雖然無新增確診個案，但位在高市府四維行政中心周邊的苓雅區公所25日突然發出公告，通知整棟行政大樓上午11時至下午3時配合清消作業，暫停民眾洽公，對此，高市府衛生局強調，目前高雄並無新增本土確診個案，若有社區傳染風險，會主動向市民宣布相關疫情狀況。 烏克蘭傲德薩港口暫停 陽明：支線船轉往羅馬尼亞 北市檢疫所護理師確診 曾參加國考 #確診個案 #高雄 #苓雅區 #清消 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄＋1 居隔陰轉陽確診 旗津地區防疫管制鬆綁 14:392022/02/24 生活 普丁下令開戰！俄股、盧布跌至熔斷 緊急暫停交易 13:522022/02/24 財經 高雄去年營利銷售總額破5.5兆元 成長率六都之冠 12:192022/02/24 財經 政院通過駕駛未停讓行人罰6000元 15:252022/02/24 財經 高雄燈會無人機遭惡意干擾 「戴姿穎跳殺」落漆 電信警察追查 07:502022/02/25 社會 2022誰來做老大》高雄市議員 第三勢力 拚3人組黨團 04:102022/02/25 焦點要聞 俄對烏克蘭動武 莫斯科與聖彼得堡股市暫停交易 15:222022/02/24 國際 俄烏衝突引爆 中碳當地精製瀝青暫停出貨 16:002022/02/24 財經 疫情逐漸趨緩 高市放寬校園防疫規定 15:372022/02/25 生活 高雄首樁公辦都更案 動土 04:102022/02/24 財經要聞 品觀點｜台灣燈會越夜越美麗 連假進入最後高潮 15:482022/02/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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