新冠肺炎疫情出現變數？高雄25日雖然無新增確診個案，但位在高市府四維行政中心周邊的苓雅區公所25日突然發出公告，通知整棟行政大樓上午11時至下午3時配合清消作業，暫停民眾洽公，對此，高市府衛生局強調，目前高雄並無新增本土確診個案，若有社區傳染風險，會主動向市民宣布相關疫情狀況。