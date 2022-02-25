駐法國代表處大使吳志中表示，希望透過這次高品質台灣水果鋪貨在法國超市，能讓法國民眾認識台灣這個寶島。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄首選蜜棗「雪麗」日前利用冷鏈技術，成功外銷上架到法國超市，末端價1公斤台幣780元仍迅速銷售一空，貿易商表示，這次法國市場反應熱烈，未來一定會嘗試出口更多數量，駐法國代表處大使吳志中也期待透過這次「雪麗」上架法國超市，可以讓法國民眾認識台灣寶島。

「雪麗」棗有小蘋果般可愛吸睛的外型，汁多味美、甜中帶酸的風味，加上早熟、高品質的優勢，且耐貯運條件佳，外銷前景看好。

高雄市政府農業局這次與農試所共同合作，從採收開始就結合保鮮及冷鏈技術及資材應用，全程設計不斷鏈，從農民端預冷、包裝場乃至機場部分都要求在穩定的低溫下進行，並進行全程溫度記錄，用以確保高雄蜜棗鮮果外銷品質。

「雪麗」棗空運飛抵荷蘭後，藉由陸運到法國巴黎超市上架販售，透過全程保鮮及冷鏈技術，延長蜜棗上架超市的櫥架壽命，讓外國民眾品嚐到的蜜棗就跟在台灣購買的品質一樣。

駐法國代表處大使吳志中表示，法國生產的新鮮水果品項較少，大部分熱帶水果都從中南美洲或非洲進口，看不到台灣水果的蹤跡，這次有機會在巴黎的超市，直接買到高品質的高雄蜜棗，非常令人開心，甫上架他就立即選購，親嘗故鄉的鮮甜美味，他希望透過這次高品質台灣水果鋪貨在法國超市，能讓法國民眾認識台灣這個寶島。

高雄市政府農業局長張清榮表示，為建立安全食材的概念及提升農產品競爭力，農業局建立「高雄首選」品牌形象商標，帶領首選果品出征各國，如日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、中東等，這次很開心能讓法國民眾品嘗到高品質蜜棗「雪麗」。

張清榮說，「高雄首選」蜜棗產期將持續到3月，想跟國外一樣品嘗高雄蜜棗，可利用「高雄首選」電商平台，外銷精品等級的蜜棗不用搭飛機馬上送到家。