吳宗憲女兒吳姍儒(Sandy)今年1月29日結婚宴客，父女兩人人脈都廣，現場眾星雲集，排座位表是個大學問，梁赫群近日上節目，就吐露當天一到現場，看到同桌某個人就有不祥的預感，這位大咖賓客不僅愛手動腳還講話很大聲，又很難伺候，而隔壁桌的沈玉琳也認證梁赫群的說法，竟在節目現場不小心說溜嘴，把那個人的姓名公開。

梁赫群作客《11點熱吵店》，聊到Sandy的婚宴現場，透露看到位置安排後就覺得不妙，因為同桌有兩位說話大聲的人，一個是孫總(孫德榮)，但難搞的是另一個，「那個人講話都很喜歡手交叉放胸前說『呿』，因為他不管有喝酒還沒喝酒，在這種人多的場合講話就會非常大聲」。

梁赫群舉例，如果他剛好在有人來敬酒時看手機，會被那位賓客大力敲手臂並罵：「欸！XX來敬酒你還在幹什麼？」如果老實回應說在滑手機，就會被罵看什麼手機，然後再挨打一下，當天沈玉琳坐在梁赫群隔壁桌，他立刻知道這說的是誰，竟然脫口：「其實趙哥(趙正平)真的打人還滿痛的」。

反正都說出姓名了，沈玉琳乾脆加碼爆料趙正平當天的舉動，表示他全程都很難伺候，例如第一道菜上來有後輩去敬酒，趙哥會翻臉：「七早八早敬我，我現在空腹喝酒，你幹嘛啊」，對方如果等到最後才來敬酒，他又會嫌：「幹嘛，現在才想到我，是不是？」搞得現場賓客都覺得尷尬，梁赫群還說，如果打圓場阻止，還會被回嘴，真的是很難為。