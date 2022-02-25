由韓國Kakao Games和LionHeart Studio攜手合作的「年度最夯跨平台MMORPG大作」《奧丁：神叛》，將於今（25）日中午12點，正式開啟Android及PC為期三天的刪檔「菁英封測」！於封測特定時間內，將同步搭配多項活動如【菁英體驗補給】、【菁英限時登入送】、【填問卷抽ROG旗艦手機】以及【菁英封測體驗】，藉此希望能給玩家帶來多元且豐富的遊戲體驗外，更能透過參與上述活動帶走多樣大禮。

●《奧丁：神叛》菁英封測 2 月 25 日－2 月 27 日！

於本日（25）正式開啟為期三天的《奧丁：神叛》菁英封測，為了耐心等待以UE4打造的史詩級遊戲《奧丁：神叛》降臨的玩家們，此次菁英封測只需提前安裝並於開服時間進入遊戲，即可在第一時間體驗2022年最受期盼的跨平台MMORPG大作。隨著菁英封測的展開，官方也將同步釋出問卷調查活動，任何完成問卷的玩家皆有機會將ROG旗艦機帶回家！

《奧丁：神叛》官方粉絲團也於今日同步公開以下封測相關下載連結與活動資訊，想要參加本次菁英封測的玩家們，請務必把握機會！一起踏入神話大陸的壯闊世界。

*「菁英封測」期間限定活動

-活動一【菁英體驗補給】：

測試期間於指定時間內登入遊戲即可獲得體驗鑽石。

－2/25（五）：總共 15,000 鑽石

－2/26（六）：總共 15,000 鑽石

－2/27（日）：總共 10,000 鑽石

-活動二【菁英限時登入送】：

測試期間於指定時間內登入遊戲即可獲得活動獎勵。

－2/25（五）：

《奧丁：神叛》菁英封測正式開啟！參與期間限定活動，享華麗造型及戰鬥快感！

－2/26（六）：

《奧丁：神叛》菁英封測正式開啟！參與期間限定活動，享華麗造型及戰鬥快感！

★活動三【填問卷抽ROG旗艦手機】：

體驗遊戲後填寫完整問卷，還有機會抽中3C獎勵！（獎勵包含ROG Phone 5s 特規版、ROG合作限定滑鼠、MyCard點數卡500點）

★活動四【菁英封測體驗】：

參加《奧丁：神叛》菁英封測後，將測試的心得或直播過程錄製成影片，透過不同的影音平台發表，並將平台的網址放在FB留言處，即可參加活動。（獎勵包含ASUS最新ROG旗艦機、2021 Apple iPad Pro 11吋 128G WiFi版）

遊戲真實戰鬥畫面－法夫納世界BOSS

●見證比Taipei Game Show更加豐富的遊戲內容

此次封測將比玩家在TGS時體驗到的內容更為多樣，除了已經被見證過的劇毒之蛇巢穴（耶夢加德）副本之外，還能隨著玩家實力的提升與任務達成度，挑戰到比此更加震撼且強大的BOSS！絕美畫面和高規格的戰鬥場景，也將是讓人絕不想錯過的一大亮點。