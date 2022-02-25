俄烏戰事持續近30小時，國際社會認為俄羅斯現在打算在烏克蘭建立一個「友好」政府，牛津經濟研究院指出，不排除發生曠日持久的軍事衝突，但基本情境仍然不期望俄羅斯永久占領整個烏克蘭，25日先把2022年、2023年的GDP年增率，分別調降0.2個百分點、和0.1個百分點，GDP預測基本假設當中的歐洲天然氣、石油和食品價格，中期將維持上漲格局，

FXTM富拓市場分析師陳忠漢指出，俄烏戰事爆發以來，市場參與者陷入恐懼與焦灼，催化避險情緒的浪潮，推高了避險資產價格，貴金屬交易出現2020年9月以來最高點，其中黃金兌美元上漲7.6％。

星展集團投資長辦公室指出，黃金、貴金屬都是有效的地緣政治風險避險工具。2014年以來，俄羅斯的外匯儲備中，黃金部位已超過美國公債，顯示了貴金屬作為外匯儲備貨幣多樣化工具的興起。

俄羅斯跟烏克蘭是全球氖、氮、氙的出口國家之一，台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，相關貴金屬在半導體製程扮演關鍵角色，像美國半導體供應鏈當中，35％鈀靠俄羅斯供應，若衝突加劇，美國半導體恐有斷鏈危機，導致市場價格快速走升。

另一方面，星展集團指出，俄烏戰事危機帶來的更大威脅，將是能源價格飆升。在此之前的工人薪資上漲和供應鏈中斷帶來的通膨衝擊，已推升今年以來公債殖利率上揚，而美國聯準會鷹派緊縮貨幣政策立場也令投資人感到不安，能源價格進一步飆升，只會加劇升息的負面衝擊。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，俄羅斯總統普丁仍然強烈希望繼續向歐洲出售能源等商品，在極端風險情景下，衝突升級可能迫使西方接受俄羅斯能源或中斷。如果布倫特油價在兩個季度內，每桶價格上升至125美元或更高。