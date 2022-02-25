中科為強化二林園區災防能量與投資保障，二林園區消防分隊辦公廳舍今（25）日舉辦開工動土典禮，由彰化縣王縣長惠美主持祈福儀式，中科管理局施文芳副局長代表參加，內政部消防署李永福副署長、當地民意代表與地方民眾多人參與。

為提升中科二林園區之災害防救能力，中科管理局在園區的核心區位提供土地建置消防隊，緊臨園區保警隊及中科管理局的二林園區服務中心；彰化縣消防局特地成立第四大隊二林中科分隊編制，可有效強化園區的災害預防及緊急救災、救護能力，提升對二林園區廠商的服務品質。

中科二林園區達631公頃，除公共設施及綠地之外，規劃有343公頃建廠用地，是中台灣最大的產業園區。目前（彰129以東）第一階段可立即出租之產業用地為133公頃，中科管理局積極招商，截至今年1月底已引進31家廠商，總投資金額超過新台幣900億元。

包括醫療保健器材廠愛民衛材及精密機械廠永鉅精密正蓬勃發展營運，半導體封測大廠矽品精密、天工精密、武漢機械等大廠亦皆緊鑼密鼓積極建廠當中，高科技產業上下游供應鏈陸續進駐帶動園區發展。

中科管理局為建構優質的投資環境，致力於園區災防聯防機制，及輔導廠商落實安全管理及災防措施，二林中科消防分隊進駐後，當可提升整體災防工作績效，建全園區災害防救能力，確保廠商營運無後顧之憂。