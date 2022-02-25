張艾嘉演出原創台劇《良辰吉時》。（CATCHPLAY提供）

奇幻寫實、幽默諷刺的原創台劇《良辰吉時》，由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼‧凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導，整部劇環繞在一座虛擬城市「太平市」，黃熙表示「太平市就是整個社會的縮影」，幾乎每位演員都一人分飾多角，唯有張艾嘉飾演的「吳月女」始終不變，她更是神秘貫穿全劇的關鍵角色。

《良辰吉時》故事靈感出自一首台灣知名童謠，講述一隻猴子七天的生活，進而延伸到生死議題。張艾嘉飾演的吳月女是貫穿全劇的重要角色，黃熙表示，最初靈感就是想寫一部關於吳月女這個人物的故事，人生悲喜參半的女人，沒想到一動筆就從電影長片寫成了影集篇幅，儘管每集可看作單篇小故事，但結局卻又巧妙回到吳月女身上。

《良辰吉時》七集故事獨立，每個篇幅傳達出不同人生寓意及荒謬詼諧感，連表演方式也是大膽嘗試無厘頭的怪異感。直到看完七集觀眾才會恍然大悟，原來全劇架構在多重平行時空裡，幾乎每位演員都在七集當中分飾不同角色。

金馬影帝李康生是禮儀師，又是金紙舖老闆，謝欣穎、姚以緹、段鈞豪等人都有不同身份轉換，所有人在不同集數中，展現出截然不同的面貌。劇中角色關聯錯綜複雜，加上全劇演員多達20幾位，如何和演員溝通是一大挑戰，黃熙的方法很單純，就是要求演員在每一集裡，專注當下角色，然後用演員自己想像的表演方式來詮釋太平市的「怪」。