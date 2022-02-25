每逢228紀念日期間，台北市長柯文哲市長都會騎乘自行車挑戰「一日雙塔」或是「一日北高」，但議員鍾佩玲痛批，柯文哲2020年喊出「10年自行車路網計畫」，一年僅推進5公里，建置速度卻遠不如預期，且市長施政報告隻字未提，自行車不應淪為市長作秀工具，對此，交通管制工程處指出，10年計畫各局處都在進行，有遇到民意反彈，需要花時間溝通。

鍾佩玲提到，柯文哲第一任長任內，就設定2015年底完成三橫三綜自行車道，2016年底全市自行車道長度達500公里，2020年9月喊出「10年自行車網計畫」，2021年7月全市自行車道長度為507.48公里，顯示建置速度遠不如預期，很難讓人相信，這樣的效率叫作重視。

鍾佩玲更質疑，2015年底已完成的「三橫三綜」自行車路網的中山南北路為例，鄰近市民大道路段，人行道或遭變電箱阻擋，或畫設機車彎，造成自行車使用者必須騎至道路，這樣的自行車道系統，友善嗎？6年了，有解決這些問題嗎？此一狀況並非個案，像忠孝東路自行車道系統，也是如此。

北市交工處設施科長江長恩指出，交工處有盤點全台北未來自行車道規畫路網，去年開始逐年與地方溝通說明，包含新工處去年完成貴子坑溪的人行道拓寬，水利處也有進行大更溪規畫，各局處都有針對自行車環境努力。

江長恩說，自行車道現況為507公里，最終目標為593公里，即是10年計畫的願景，包含河濱及市區，其中河濱約100多公里，去年開始與地方溝通，有5.76公里達成共識，未來會持續施工。

江長恩指出，確實在溝通上需要一些時間，造成民怨主要原因是，取消路邊停車、壓縮車道及人行道空間等，因此，朝向跟民意有好溝通，再由工務局進行細部規畫。