燃料費大漲加上鮮食成本增加，日本東京2月CPI(消費者物價指數)年增率飆到兩年新高。同時，CPI上揚除了會影響當地民眾消費意願，也會阻礙到景氣復甦進程。

經濟調研單位第一生命研究協會認為，進口成本已在增加，現在俄烏衝突又擴大下，原物料價格是易漲難跌，將衝擊日本消費力以及日企獲利表現。

也就是說，未來幾個月全球在能源與大宗物資價格飆漲下，通膨恐怕還會再升高，極度依賴原物料進口的日本，日後經濟成長可能因此堪慮。

日本政府25日公布，這份被視為全日物價領先指標的東京CPI，2月年增1%，創2019年12月迄今最大增幅。同時，東京核心CPI，也就是不包括波動較大的鮮食，但包含能源項目也增加0.5%，比元月的0.2%以及預估的0.4%都要高。

其中，能源價格飆升24.2%是核心CPI上漲的主因，日本家庭以及零售業者都被高燃料成本，整得是苦不堪言。另外，服務相關以及食物價格也都有上漲現象，不過手機費用調降，稍微壓抑物價指數漲幅。

專家學者預估，若能源價格持續上揚，日本核心CPI可能在4月就會達到2%，之後有機會都會在高檔盤旋。

24日，全球最大產油國之一的俄羅斯，在派兵進入烏克蘭之後，倫敦布蘭特原油價格一度飆升至每桶105美元以上。

日相岸田文雄日前表示，為了減輕家庭生計負擔除了已經到位的補貼金外，還會進一步凍漲燃料費用。不過，外界認為原物料成本增加下，日本包括零食、醬油等各式雜貨用品已全面喊漲，當地政府的政策恐怕已緩不濟急。