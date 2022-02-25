日股周五收漲，市場追蹤隔夜華爾街股市，並終結了此前連5個交易日的下跌，重量級科技股領漲。

周五日經225指數收漲505.68點或1.95%，為26476.50點，但是本周則下跌了2.3%。東證一部指數漲18.66點或1.00%，為1876.24點，本周下跌2.5%。

美股周四在總統拜登的對俄制裁宣示之後，神奇的逆轉跌勢，三大指數全數收漲。

Tokai Tokyo研究所股市分析師Seiichi Suzuki說，日本股市在短期內，從大跌中逆轉為大漲；但是他也補充說，考量到那指期貨今天的下跌，(日股)彈升似乎有些太強。

與晶片相關的個股方面，東京威力科創和愛得萬測試(Advantest)分別漲5.79%和7.71%，推進大盤上升。

科技新創投資公司軟銀集團上漲5.56%。醫療平台服務公司M3漲5.37%。

鹽野義製藥上漲1.74%，該藥廠已經申請和獲批准在日本製造和銷售新冠肺炎治療口服藥。

礦業股跌5.82%，為表現最差的板塊。國際石油開發商帝石(Inpex)跌6.02%。

美國債殖利率下跌，銀行股和保險股分別跌2.21%和3.27%。

今日交易所有143檔個股上漲，78檔下跌。