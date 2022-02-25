每個人對於愛情的在乎程度有所不同，有些人認為，朋友是一輩子的，然而愛情一旦過了保鮮期，濃情轉淡後有可能說分手就分手；不過也有些人非常看重愛情，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，談戀愛後最重色輕友，將戀人的需求擺在親情和友情之上，一談戀愛就人間蒸發。

▍金牛座

金牛座對待愛情相當忠誠，談戀愛後對另一半更是處處噓寒問暖，恨不得將對方捧在手掌心上，就算短暫分離，也是心心念念著對方。金牛座一有空就會推掉所有朋友的邀約，只想要和另一半膩在一起，跟戀愛前總是喜歡和朋友打成一片、吃吃喝喝的樣子完全判若兩人。

▍天秤座

天秤座單身時，最喜歡結交朋友，除了工作之外，就是和朋友廝混在一起吃喝玩樂。然而天秤座一旦遇到心儀的對象，就會完全忘記朋友圈，恨不得24小時和另一半黏在一起。即便有時候天秤座也想要有自己的私人空間，但是面對戀人楚楚可憐的模樣，天秤座就無法硬下心腸，並且依對方的需求為主。

▍雙子座

雙子座個性八面玲瓏，社交手段了得，身邊有不少朋友圍繞，外界更把他們視為情場浪子，但事實並非如此，事實上，雙子座深知，如果不好好經營伴侶關係，愛情終究會走到盡頭，因此雙子座戀愛後就會將生活重心轉移到另一半身上，也會花不少時間陪伴對方，畢竟以後遇到什麼事情，陪伴在身邊的是另一半，而不是朋友。

▍雙魚座

雙魚座非常渴望愛情，一旦愛上一個人就會全心全意的付出，並且用情至深，不僅溫柔體貼，還特別照顧另一半，因為他們認為，不好好經營感情就會失去對方，因此在這種狀況下，雙魚座需要花大量時間去感受對方，甚至是對方的家人、朋友及工作，根本沒時間顧及自己的朋友圈。