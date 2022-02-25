繼大陸三大電信營運商齊聚A股之後，「三桶油」也將在A股市場聚首。大陸證監會24日晚間發布審委公告，中國海洋石油有限公司（中海油） A股IPO首發申請獲通過。據了解，中海油擬登陸滬市主機板，擬發行不超過26億股，募資不超過350億元人民幣，用於多個油田開發專案及補充流動資金等。

目前中海油是大陸最大的海上油氣生產運營商及天然氣生產商，也是全球最大獨立油氣勘探及生產集團之一，並與中石油、中石化並稱為大陸「三桶油」，主要業務板塊包括油氣勘探開發、專業技術服務、煉化與銷售、天然氣及發電、金融服務，以及拓展的海上風電等新能源業務等。

據《證券時報》報導，中海油回A股上市的背景是去年1月8日被美國政府加入涉軍企業名單；同年3月9日中海油ADR被紐交所暫停交易，直到10月22日、12月31日，中海油從紐交所、多交所退市。

此外，去年9月17日，大陸證監會公佈《關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》，支持優質紅籌企業在境內資本市場發行證券上市，助力大陸高新技術產業和戰略性新興產業發展壯大，推動經濟高品質發展。這也替身為紅籌股的中海油清除回A股障礙。