黃姓男子因不滿在金門醫院工作的李姓女友冷落疏遠，竟每日連打數十通電話到醫院騷擾，揚言要對醫護人員不利，並到醫院潑酸，造成醫護人心惶惶。金門地檢署立即啟動「醫療暴力聯繫平台」，昨由席時英檢察官指揮警方跨海在新竹縣湖口鄉將他拘提到案，當天並向法院聲請羈押獲准。

檢方說明，被告黃男與被害人李女曾是同居男女朋友，黃男對李女有過家暴情形，經法院核發保護令，禁止對被害人有身體、精神上或經濟上之不法侵害行為及騷擾行為。黃男不滿李女逐漸疏遠，甚至拒接電話，近日直接從臺灣本島每日撥打數十通電話，影響醫療門診正常運作，造成醫護人員人心惶惶。

金門地檢署在2月23日上午接獲通報，掌握被告黃男日前曾出現在金門醫院附近盯哨，更持續撥打電話恐嚇李女，揚言要對醫護人員不利，並表示要前往醫院潑酸，造成醫護人員恐慌。檢察長戴文亮立即下令啟動「醫療暴力聯繫平台」，並指派席時英檢察官偵辦，指揮金門縣警察局金湖分局進行蒐證，在24日上午搭機跨海赴新竹縣湖口鄉，將被告黃男拘提到案，並搜索其在新竹住家及辦公室，查扣犯罪用行動電話及筆記型電腦各1台。

檢察官偵訊後，認被告涉犯恐嚇及家庭暴力防治法等，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，當日向法院聲請羈押獲准。

檢方強調，被告所為不僅嚴重危害醫護人員安全，更影響民眾就醫權利，因此由檢察官指揮警方火速蒐證，跨海將被告拘提到案，還金門醫院醫護人員安全上班環境，也阻止被害人遭受更進一步危害。

檢察長戴文亮表示，保護醫護人員安全、建立安全醫療環境、維護民眾使用醫院權利，是全民的共識。該署對於醫療暴力案件一定積極查辦，嚴懲醫療暴力案件，落實醫療暴力零容忍。

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