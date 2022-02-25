俄羅斯24日向烏克蘭全面開戰後，全球主要金融市場都出現一波急跌走勢，惟中信投信指出，區域性衝突通常改變短期風險偏好，對長期全球基本面趨勢影響有限，建議投資人此時可選擇防禦性債券ETF避險，或逢低布局科技多重資產，掌握市場反彈機會。

中信美債20年ETF經理人張瓈尹表示，就歷史經驗觀察，除非真正導致原油產出顯著縮減（每日供給減少超過四百萬桶），否則對於全球股市的影響可能不大。不過，除原油影響外，貴金屬走勢也是市場擔憂來源之一，大宗商品價格的風險溢酬是否會刺激通膨上揚，仍待進一步觀察。

張瓈尹分析，美國10年期公債殖利率在升息及縮表議題影響下，上周殖利率一度觸及2％，惟短期烏俄地緣政治風險將影響市場風險情緒，市場將持續觀望俄羅斯下一步動作，預期短線避險需求將推升美債價格走升，投資人可配置部分美債ETF，進行避險。

中信高評級債公司債ETF經理人張勝原也指出，2014年克里米亞戰爭過後，俄國已逐步將經濟重心由歐美轉移至大陸，加上近期歐美主要經濟體忌憚能源價格高漲，制裁手段未能真正動搖俄國經濟命脈。因此，25日市場跌勢有止跌反彈跡象。

彭博10年期以上高評級美元公司債指數目前殖利率約3.6％，於低利時代相對具吸引力，張勝原建議，投資人可適度配置，平衡市場波動。

對於俄烏開戰風險，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇認為，區域性衝突通常為衝擊短期風險偏好，且影響相對有限，研判不易改變全球基本面長期趨勢。

楊士醇強調，受美國聯準會（Fed）升息預期影響，引發高估值股票今年下修幅度較大，惟觀察市場目前已消化6～7次升息預期，股市評價已回歸相對合理區間；此外，標普500成分股中，受烏俄兩國曝險僅1％，故研判短期地緣政治風險，將不會影響今年經濟基本面正向看法，跌深反彈幅度相對可期。