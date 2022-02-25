大學招生委員會聯合會今(25)日召開常務委員討論「學科能力測驗及分科測驗成績用於分發入學管道之級分計算方式」。經大會決議，111學年度維持現行學測制度，以各科1％學生平均分數作為級距計算基準，後續將持續進行級分精進研究。

現行學測成績用於「繁星推薦」、「申請入學」管道，以15級分來計算，並取前1％考生的平均分數，除以15作為級距，用來評量考生學科程度。而「分發入學」使用學測、分科測驗兩種測驗成績加總作為分發依據，並以60級分來計算。

招聯會常委會認為，分發入學、繁星推薦和申請入學的精神和設計不同，僅使用考試成績作為分發依據，應提高考試成績的鑑別度，以維持公平性，因此得討論要取前1％或是0.1％考生平均分數來計算各科級距。

招聯會表示，在今日會議討論過程中，常委會雖認同0.1％，較能提高鑑別度，且更具公平性，但擔心政策調整時間匆促，恐怕會增加考生心理上的不確定感，最後決議111學年度分發入學維持以前1％學生平均分數作為級距計算基準，並以60級分計分。

招聯會執行秘書王文俊指出，未來將繼續進行級分精進研究、透過更多數據分析與模擬，並加強與社會溝通後再視情況調整，因此確定今年7月分發入學管道級分計算方式維持不變。

王文俊也說，由於招聯會日前已確定，111學年繁星和申請管道採用的學測成績，級距計算基準不變，因此確定今年繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道使用學測、分科測驗成績，都維持1％方案。