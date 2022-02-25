中科二林園區消防分隊辦公廳舍25日舉辦開工動土典禮。（中科提供／盧金足台中傳真）

中台灣最大的產業園區在這裡！中部科學園區招商引資創佳績，其中，中科二林園區達631公頃，除公共設施及綠地之外，規畫343公頃建廠用地，目前第一階段可立即出租之產業用地為133公頃，中科管理局積極招商，至今年1月底已引進31家廠商，總投資金額超過900億元。

因應科學園區的安全，提升中科二林園區災害防救能力，中科二林園區消防分隊辦公廳舍25日舉辦開工動土典禮，由彰化縣縣長王惠美主持祈福儀式，中科管理局副局長施文芳代表參加，內政部消防署副署長李永福、當地民意代表與地方民眾多人參與。

中科表示，中科二林園區達631公頃，是中台灣最大的產業園區，目前第一階段可立即出租之產業用地為133公頃，中科管理局招商有成，至今年年1月底已引進31家廠商，總投資金額超過900億元。

醫療保健器材廠愛民衛材及精密機械廠永鉅精密正蓬勃發展營運，半導體封測大廠矽品精密、天工精密、武漢機械等大廠亦皆緊鑼密鼓積極建廠當中，高科技產業上下游供應鏈陸續進駐帶動園區發展。

中科管理局為建構優質的投資環境，致力於園區災防聯防機制，及輔導廠商落實安全管理及災防措施，二林中科消防分隊進駐後，當可提升整體災防工作績效，建全園區災害防救能力，確保廠商營運無後顧之憂。