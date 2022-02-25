從命理角度來看，面相可以看出一個人的性格，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，眉毛筆直、眉低壓眼、耳朵薄小、鼻樑低矮、嘴角下垂的人是天生窮困命，永遠難富貴，若想改變命運，需從改變自己的性格做起。

▍1.眉毛筆直

如果兩條眉毛是筆直的，沒有弧度，這種人的性格往往比較孤傲，做事時不肯聽取別人的意見，導致自己人緣較差，謀事也難以成功。建議有此面相的人，應當拋開自己的成見，多聽聽他人意見，學會變通，與周圍的人處好關係。

▍2.眉低壓眼

眉壓眼，指的是眉毛與眼睛之間的距離非常近，彷彿是眉毛壓在眼睛上面一樣，這種人比較貪心，喜歡斤斤計較，不懂得滿足，總是三心二意，腦中空有計畫卻不執行，如果想要讓自己發財，就需要拋棄不切實際的幻想，腳踏實地去努力工作。

▍3.耳朵薄小

耳朵又薄又小的人，往往性情比較沉悶，容易受到他人言語的影響，做事沒有定力，經常會半途而廢，導致自己什麼事都做不好。這類人應該放寬心胸，盡量不要去在意他人的看法，增強自己的信心，做事堅持到底，才會看到成功的曙光，為自己帶來財運。

▍4.鼻樑低矮

鼻樑代表意志力，鼻樑低的人意志力薄弱，容易服輸，一遇到困難就想放棄，經不起一點挫折，難以賺錢。所以，鼻樑低矮的人應加強自己的意志力，遇到困難不要退縮，要想辦法解決。

▍5.嘴角下垂

天生嘴角下垂的人，大多態度比較消極，總是抱怨身邊的一切，從來不檢討自己，注定衣食難豐，生活貧困。想改變命運，要先改變心態，減少抱怨，督促自己邁開前進的腳步，才能扭轉頹勢。

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