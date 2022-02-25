蔡英文總統今在臉書表示，嚴正譴責俄羅斯侵犯烏克蘭，萬全準備，確保國家安全。台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁；全球供應鏈中，台灣的產業更是關鍵的穩定力量，台灣有強大的韌性來因應各種變局。

她說，對於俄羅斯昨天片面展開軍事行動，「我們要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞」。

她指出，期盼各方儘速恢復和平對話、理性解決爭端。而台灣作為國際社會的一員，「對於有助於和平解決爭議的努力，我們都願意參與」。

她說，台灣的經濟基本面良好，主計總處才再次上修去年的經濟成長率；在全球供應鏈中，台灣的產業更是關鍵的穩定力量，台灣有強大的韌性來因應各種變局。政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定，降低非理性因素的影響，維繫總體經濟穩健。

她強調，台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，不僅是台灣海峽的天險，還有台灣在地緣戰略的地位，此外，國軍防衛國土的意志和戰力不斷提升，以及友盟國家對區域安全的高度關注及共同投入，有堅強的信心維護台灣的安全。

她說，同時也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者，藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的民心士氣。

她表示，國安和國軍各單位，依然是24小時堅守崗位，即時掌握台海和區域局勢，隨時做好因應的準備，確保國家安全，請國人放心。