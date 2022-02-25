台中茂谷柑外銷運費調升，導致價格受影響，立委楊瓊瓔及台中市農業局長蔡精強25日邀請農委會進行座談。（立委楊瓊瓔服務處提供）

年後茂谷柑需求下降，加上疫情衝擊，海運運費大幅調升，導致價格受影響，立委楊瓊瓔、江啟臣及台中市農業局長蔡精強邀請農委會，25日與主要產地東勢、石岡、新社農會總幹事座談。農委會國際處副處長林志鴻承諾考量近來海運成本增加甚多，獎勵外銷運費補助一定會調高，並延長補助期間至5月31日，且新補助標準回溯到2月1日。

蔡精強指出，台中市茂谷柑栽培面積552公頃，產量超過1萬1000公噸，年產量全台第一，產區涵蓋東勢、石岡、新社等地區，栽培面積以東勢區413公頃、產量8700公噸最高，台中茂谷柑收穫期較南部晚，加上糖酸比關係，品嚐時間可持續至5月底。

蔡精強說，台中茂谷柑年節過後需求減少，以及與外銷運費高漲等因素，影響盤商收購意願，導致茂谷柑價格下滑，希望楊瓊瓔及江啟臣委員協助爭取農委會延長外銷運費獎勵機制，讓外銷高品質茂谷柑還是可以到大陸、歐美、東南亞等國家，以疏解今年台中市茂谷柑滯銷問題。

東勢農會總幹事田士欣及石岡農會總幹事張東海表示，台中茂谷柑今年因慢熟較晚採收，且因過年需求下降與外銷運費高漲，很多農民擔心滯銷，希望中央、地方政府相關單位提出應急措施，針對內、外銷與補助加工來幫助當地果農。

林志鴻指出，農委會會全力支持鼓勵外銷相關措施，將延長獎勵補助部分運費至5月31日，運費補助也一定會調高，且新補助標準回溯到2月1日，讓高品質台中茂谷柑可以繼續外銷至國外。

立委楊瓊瓔強調，農委會目前茂谷柑外銷補助運費政策，外銷俄羅斯、歐美、中東，每公斤補助8元運費、大陸補助2元，其他地區4元，但現行運費補助政策不足以反映海運上漲成本；農委會將再啟動運銷獎勵機制，全力支持鼓勵外銷相關措施，並希望考量實際運費增加甚多，至少加倍補助外銷業者，以提高茂谷柑產銷量能，確保果農收入，也希望果農可以安心。