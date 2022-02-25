國內新冠肺炎疫情日益趨緩，中央及地方逐漸放寬加嚴防疫規定，高雄市長陳其邁25日宣布，各級校園可恢復辦理跨校、跨縣市社團及營隊活動，也可舉辦校外教學或畢業旅行，但由於北部仍有零星個案，目前維持校園1位師生確診全校停課14天的規定。

陳其邁表示，有鑑於疫情狀況逐漸穩定，高雄決定放寬校園防疫措施，社團及營隊可跨校、跨縣市辦理，也可舉辦校外教學、畢旅及班親會或家長座談會，但同住家人如有因呼吸道症狀就醫者，必須主動告知學校，並落實學校工作人員儘速完成COVID-19第三劑疫苗接種、定期消毒、學習場域及用餐環境保持通風、採固定坐位、用餐時使用隔板等防疫規定。

陳其邁進一步說明，由於目前北部地區仍存在零星確診個案，雖然社區傳播風險不高，但必須確保學童安全，且因為國小、幼稚園學童並未接種疫苗，所以目前維持校園1位師生確診全校停課14天的規定。