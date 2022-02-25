花工學生專注聆聽台積電徵才內容。（花蓮高工提供）

台積電高階主管今到花工招募人才，吸引許多高三學生報名，期盼進入一流的台灣半導體科技公司服務。（花蓮高工提供）

花蓮高工技能訓練紮實，獲得台積電青睞，公司高階主管今天到校招募人才，吸引許多高三學生們報名，期盼能夠進入一流的台灣半導體科技公司服務。花工表示，經過錄取的學生，年薪有70萬元以上，若工作升遷等，憑高職畢業年資、技術與積極程度，年薪上看150萬元。

台積電副總莊子壽，也是花蓮高工機工科69級畢業傑出校友，他說，這次回到母校對學弟妹進行招募，抱持極高的期待。

台積電是國際知名晶圓代工的半導體製造廠，包括副總莊子壽、副處長洪永迪、經理張博淵、經理張曉嵐，以及陳梅陽、沈方榆、林光明、魏葆宏、江長恩、許富雄等高階主管，來到花工招募人才。花工校友會理事長林坤煒、副理事長林崑明到場關心。

近幾年花工學生在勞動部全國技能競賽與教育部工科技藝競賽裡，技術表現多次獲肯定。去年11月台積電看到相關報導，詢問花工教學發展，了解各科的學習內容，開始著手辦理招募人才的活動。

花工表示，台積電得知製圖科、機械科、電機科、化工科、汽車科比較符合台積電擴廠所需要的人才，因此評估花工課程大綱，希望能請業師到校上課，或由基金會找相關設備來訓練學生，甚至進行半導體設備的維護訓練，其中包括廠房的搬遷、機器的組裝、維護工程等。

今天的招募人才活動，期盼能先徵高三學生10到15人，台積電對廠務進行說明，分享工作經驗，再和學生進行一對一的面談，以四組團體諮商互動問答。經過錄取的學生，年薪就有70萬元以上，若是投入工作受到賞識的話，憑藉著高職畢業年資、技術與積極程度，年薪可達150萬元。

校長黃鴻穎表示，這是花蓮高工第一次跟台積電合作，也是近年來台灣第一所高職接受台積電的人才招募。台積電以翻轉偏鄉人才為核心概念，加上北中南擴廠，需要大批基礎技術人才，花工有五科符應需求，提供最完整的服務人才，實習處的挺勤計畫，就是要讓勤於動手實做，肯吃苦耐勞的孩子，透過產學合作翻轉人生。