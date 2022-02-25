新北市錦和高中今年度獲教育部通過「防災校園建置計畫進階推廣案」，成為北北基桃第一所推動防災進階推廣的高級中學。（教育局提供）

新北市錦和高中今年度獲教育部通過「防災校園建置計畫進階推廣案」，成為北北基桃第一所推動防災進階推廣的高級中學。（教育局提供）

新北市錦和高中今年度獲教育部通過「防災校園建置計畫進階推廣案」，成為北北基桃第一所推動防災進階推廣的高級中學。（教育局提供）

新北市錦和高中今年度獲教育部通過「防災校園建置計畫進階推廣案」，成為北北基桃第一所推動防災進階推廣的高級中學，更是新北市高中防災校園的示範基地。學校今年度獲得超過50萬補助，將著重研發防災課程跨領域課程與教學，激發更多創意思考與啟發，提升師生防災知能與素養，成為跨領域資源整合最好示範。

教育局表示，新北市在防災校園推動上不遺餘力，鼓勵學校申請教育部防災校園「基礎建置」及「進階推廣」計畫。截至2021年有226校通過基礎建置計畫，落實各項防災演練、基礎防災工作並進行課程及宣導活動，預計今年底完成全市300所公立學校皆為防災校園之目標。

另外，在校園申請進階推廣案部分，新北市今年度共6校申請並獲教育部通過，包含4所國小、1國中，以及成為北區唯一一所高中的錦和高中。通過的學校除須執行防災基地規劃建置，也將建立與社區防災夥伴關係、參與社區防災演練，更將著重於研發相關課程教案、教具或教材等工作項目。

錦和高中校長張純寧表示，學校在2020年成為防災校園基礎建置學校，在2021年更啟動培育防災大使，結合中和區公所辦理110年颱洪暨地震複合式災害防救演練，邀請學生參演並協助架設防災應變中心指揮所。未來防災大使將協助擔任防災演練或區公所收容演練的工作人員，也會安排大使到其他班級、鄰近學校或社區進行防災教育宣導。

張純寧也說，以高中生成熟度更能在生活中落實防災教育所學素養，因此學校積極推動防災教育的跨領域課程教學，培養學生防災觀念與態度，以實際行動預防及解決災害問題。承辦本計畫的曾孟傑主任教官表示，學校已與各領域教師討論並規劃將防災教育融入自然科學、綜合與藝能等9領域教學。例如將防災議題融入生物課程，讓學生了解因應地球暖化對生物多樣性造成的影響，或融入綜合領域童軍課程，教導遇災難時如何求生與自救。

擔任防災大使的高三同學許樺玲說，在參與防災主題講座培訓過程，深深體會到防救災工作意義與重要性。期許自己善盡角色職能，不僅能協助他人也成為散播防災觀念的種子。期待接下來除了協助校園及區公所收容開設演練，也能到各班級、鄰校或社區進行宣導，凝聚學校及社區防災意識，培養臨危不亂、處變不驚的態度，共同守護校園安全，減少災害發生。

教育局長張明文表示，聯合國公布「永續發展目標」(SDGs)，教育局請學校依SDGs第11項永續城市及第13項氣候行動為核心積極推動防災教育。未來將持續鼓勵學校推動教育部防災校園各計畫，除擔任防災校園示範基地，也能發展在地化防災特色課程及教案，並結合鄰校或社區推動防救災工作，讓防災觀念由學校深化推廣至家庭與社區。