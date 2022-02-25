為期14天的「2022台灣燈會」將於2月28日在高雄衛武營主燈區謝幕，活動進入倒數階段，即日起至28日天天都有精彩表演及彩蛋，不但夜間可欣賞全台規模最大的空中飛行主燈，主題璀璨繽紛，讓人目不暇給，搭配五行暢遊碼搭乘便捷的大眾運輸，體驗港都特色景點及文化、美食與風情，28日還有機會巧遇在衛武營燈區快閃出沒的高雄熊，發送神秘小禮物。

台灣燈會首創雙主場納入2大國際級場館，更是史上首度次打造「陸、海、空」3種型式主燈，228連假即將到來，高雄市政府觀光局表示，邀請全國民眾一起南進高雄，尤其是快被冬雨搞到憂鬱的北部朋友，快來高雄享受舒服的冬陽和氣候。

不但連假期間加碼愛河灣無人機表演，衛武營展區「童趣光樂園」特別在最後一周每天晚上7點半到8點安排熱氣球遊園光車(每日限量名額，依現場排隊引導)，帶民眾搭車遊燈會，25~27日還有紙風車劇團帶領的愛虎家族《武松愛老虎》及《紙風車愛虎遊行》(衛武營北側廣場)，將會為大家帶來最盛大的燈會遊樂PARTY。

人見人愛的吉祥物高雄熊，228連假也馬不停蹄到處宣傳觀光，先於28日下午3時在衛武營登門拜訪紙風車劇團打造沉浸式「愛虎的家」，民眾只要在現場捕獲高雄熊與愛虎同框的身影，打卡上傳高雄旅遊網臉書貼文（網址： https://www.facebook.com/khh.travel/ ），現場就送花生巧酥小點心，祝大家「好事發生」，數量有限送完為止！

想走知性旅遊路線的帥哥美女們，可參考文青男神謝哲青，於今年新春期間在港都的玩法，走訪香火鼎盛高雄關帝廟及貼金牛祈福、充滿街頭藝術彩繪風格的衛武迷迷村、榮登國際媒體CNN推薦消災解厄蓮池潭龍虎塔、全台唯一一座國際級纜繩滑水場域的蓮潭滑水主題樂園、追尋歷史記憶的左營建業新村等景點，並至衛武營及愛河灣燈會場域參觀各式燈會作品集，每個地點都有不同的精彩故事等待旅人發掘，相關路線都可納入大家來高雄旅遊的口袋名單。

高雄市觀光局也溫馨提醒，出外遊玩務必配合政府最新防疫政策，民眾至各場域，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離，才能齊心抗疫、平安開心旅遊，更多好康的旅遊資訊可上高雄旅遊網( https://khh.travel/ )官網查詢，參觀台灣燈會相關活動及交通資訊，請參考活動官網 https://tw-light.tw/ 。