臺北市為我國各產業設立的重點城市，跨國企業與全國連鎖業者紛紛進駐，使得本市義務進用身心障礙者的公、民營機關構達4000多家居全國之冠。但其中仍有約800家未依據身心障礙者權益保障法第38條足額進用身心障礙者，甚至有500家於110整年度都未足額進用身心障礙者！

未足額進用身心障礙者名單中不乏許多知名企業，如：「香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司（Yahoo！）」、「洋基通運股份有限公司（DHL）」、「荷蘭商臺灣戴爾股份有限公司台灣分公司（DELL）等，連「美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司（Intel）」和去年發放40個月年終獎金的「長榮海運股份有限公司」也在榜上。

勞動局局長陳信瑜表示，身心障礙者的障別其實涵蓋許多可能性，透過多樣化的進用方式，例如調整硬體空間、重新設計工作流程等，每位身障者都有機會發揮所長；許多已足超額進用事業單位的人資也認同，他們是能獨立作業而且具有專業知識技能的，不該讓想像中的障礙侷限了他們的發展可能。後疫情時代，國人生活已逐步恢復正常，就業市場也漸漸熱絡，進用身心障礙者其實只是雇主的一個念頭，積極開發職缺，聯絡相關單位求助媒合，足額進用身障者不是沒有可能的事。

陳信瑜局長再次強調，進用身心障礙者並非繳納差額補助費即可免除相關社會責任，唯有正視問題、轉換思維、積極進用才是一勞永逸的解決之道，有需求的企業可電洽臺北市勞動力重建運用處02–23381600分機5303~5308，或至網站(https://fd.gov.taipei/)查詢。