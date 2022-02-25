永裕（1323）受惠高端新品、環保材、生技包材產品出貨動能活絡，2021年營收呈現逐季增長，第四季營收首破單季10億元佳績，達10.35億元，季增4.3％，單季EPS0.78元，季增5.41％；全年營收37.98億元，年增11.48％，齊創單季、年度營收新高，獲利2.76億元，EPS3.04元。

永裕表示，1月營運動能延續去年第四季好表現，再創單月歷史新高，首季營運持穩推進。伴隨高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注，搭配浙江新廠第一期工程預計下半年投產，2022年業績、獲利有機會蓄勢更上層樓。

永裕去年營運面臨新台幣強升，大幅影響台幣計價收入，估計影響毛利率約2個百分點及產生淨匯兌損失1528萬元，另塞港、缺櫃拉高出口費用，年度同比增加約4000萬元，透過深化製程自動化及精實兩岸的營運管理，以提升生產效率、降低各項成本，仍能維持每股盈餘達3.04元，表現優於預期。

永裕指出，在新冠疫情暴發擴散傳染之下，拉升相關檢測需求，上海永裕布局多年的GMP潔淨無塵生產的生技包材車間發揮綜效，並藉此跨入高端生技包材供應鏈。中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線已進入量產，並鎖定該等產業龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，注入高端生技包材的行銷能量。