前往日本沖繩參加世界盃男籃資格賽的中華隊，25日面對身材高大的澳洲，中華隊雖在第3節一度從31分落後追到只差14分，最後仍以61比98吞下本屆世界盃資格賽首敗，首次穿上中華隊戰袍的阿提諾14分、8籃板，中華隊接著26日上午11點迎戰地主日本。

中華隊排出阿提諾，搭配吳曉謹、周桂羽、白曜誠、韓杰瑜的先發陣容，第一分也很意外由來自義守大學的白曜誠三分球開張，不過澳洲隨即靠著內線優勢，打出12比2猛攻，首節打完，澳洲28比11領先，首節籃板數更擁17比4優勢。

來到第2節，中華隊努力鞏固內線防守卡位，且死守對方外線火力，單節努力降低澳洲得分到20分，可惜中華隊進攻仍無起色，次節也僅拿到11分，上半場結束，中華隊仍以22比48大幅落後，阿提諾半場投10中3，只拿6分、3籃板。

易籃再戰，中華隊第3節開始展現拚勁，一口氣從31分落後打出20比3攻勢追上，除了靠阿提諾的內線，林秉聖、周桂羽兩人也提供支援火力，更縮小差距到14分，可惜阿提諾下場休息之後又被拉開，前3節打完，中華隊追成52比70。

澳洲末節不再客氣，一開始就打出17比5猛攻，重新擴大領先優勢到30分以上，比賽勝負已無懸念，中華隊末節僅拿分。中華隊此役籃板數處於比的絕對劣勢，可見雙方身高差距，除了阿提諾，林秉聖12分，周桂羽11分，周儀翔僅得4分。