健保會今針對健保改革方案進行討論，包含外界高度關注的部分負擔調整方案。健保委員透露，今日會議中的資料、口頭報告，大部分的委員都無法滿意，認為過於粗糙，是先射箭再畫靶。此次方案調整預計影響7成國民，其中有400萬人每年得多付1000元，但政府對負面效應隻字不提，民團質疑新方案是在疫情之下「雨天收傘」，將民眾當提款機。

醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，今天會前資料、口頭報告，大部分的委員都無法滿意，過於粗糙，甚至是先射箭再畫靶。大家能理解健保有財務困難，但是作為政府，還是該把政策分析做清楚，同時要有配套，不然就是把民眾當提款機，在疫情之下，經濟影響之下「雨天收傘」。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，此次政府的政策分析資料不足，部分負擔的調整即使有正面效應，但此次預計影響7成民眾，其中每年付1000元以上的有400萬人，政府卻也沒有說負面效應要如何因應。

滕西華表示，檢驗檢查加收部分負擔在民國90幾年提過，但因理由不正當，很快就撤下。近年來健保署推出雲端資料上傳、高階檢查的費用管制等，聲稱「管理優越」，但是檢驗費用卻仍然上升，當中有幾個現象需要探討，醫師越來越依賴檢驗檢查是其中一個原因。

舉例而言，領取慢性病連續處方箋者，還是要做抽血等檢驗檢查，滕西華表示，這是為了確認治療效果。除此之外，有些檢查還是健保署規定的，若沒做就無法開立特定藥品、無法進入第2階段治療或改變處方。高齡社會下，年紀越大的民眾，併發症、慢性病越多，這也仰賴常規的檢驗檢查，另精準醫療、基因治療也需要檢查。檢驗檢查費用上漲，本身也是因為檢驗的科技變貴，假如處方都是對的，就是實際反映民眾的需求。

滕西華認為，增加檢驗檢查的部分負擔並不合理，這和選擇差額醫材、替代性用藥是不一樣的，更何況民眾不知道做多少電腦斷層才對、做哪一種檢查才是好？民眾完全無法分辨。因此，檢驗檢查的部分負擔是完全背離醫療現場的一種服務，把處方上的必然導向為民眾負擔。

另外，滕西華指出，全國藥品的給付都一樣，但是為何到區域醫院、醫學中心就比較貴？更何況這些醫院的病人比較重，整體藥費比一般輕症、地區醫院的人多，反問「我們不是鼓勵重症去大醫院嗎，為何反而加重重症的負擔？」。很多特殊用藥，地區醫院以下層級、診所不會採購，但是病人來大醫院取藥，反而要增加部分負擔，這反映健保署沒有能力做全方面的處方釋出，讓民眾到社區藥局領藥，卻要加重民眾到特定層級醫療院所的藥品部分負擔，如同醫改會所說，「這不是分級醫療，而是分級國民」。

急診方面，4-5級的病人到區域、醫學中心單次看病就破千，滕西華也質疑是否真的會抑制使用，即使不是重症，難道也不應該去急診？急診除了急症，還有就近的需求，依檢傷分類做標準，基本上就違反了急診的專業判斷，這需要三思。

劉淑瓊表示，這次的改革就是要掏民眾的錢，一定要讓民眾理解，到底調整部分負擔是否真能如健保署所講，能達到分級醫療、減少浪費。過去的研究顯示，所有財物手段都只有短期效果，原因是價格不是民眾就醫唯一、最重要的考量。2017年調高急診部分負擔後，數據顯示只有短期效果，第2年回到原來的樣子，而第1年必要、不必要的醫療都減少，「小病變大病，到底好不好？」。調整部分負擔對民眾影響很大，影響到誰是一定要說清楚的。