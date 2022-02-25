市長盧秀燕上午主持動土典禮，市長熱門參選人選立法院副院長蔡其昌也到場，「盧蔡同台」引起矚目。（陳淑娥攝）

台中市立清水國中創校超過半世紀，其中行健樓使用年限已久，設施設備老舊且耐震力不足，有安全上疑慮，台中市長盧秀燕25日主持拆除重建工程動土典禮，重建工程經費高達1億4254萬7000元，預計2024年完工。

市長盧秀燕上午主持動土典禮，市長熱門參選人選立法院副院長蔡其昌也到場，「盧蔡同台」引起矚目，其他包括市議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、王立任均共襄盛舉。

盧秀燕表示，清水國中是台中市清水區非常重要的學校，校齡超過半世紀，他的主要大樓行健樓使用已超過54年，非常老舊因此必須改建，感謝立法院副院長蔡其昌幫市府向中央爭取經費，減輕市庫負擔，因此今天能夠順利開工。

盧秀燕說，此次重建工程經費市府籌編1億4254萬7000元，預計興建地上4層樓及地下1層樓，共24間教室，預計後年底可以完工，她也要特別謝謝市議會通過這筆預算，並同意提列最優先來進行改建，才促成清水國中行健樓今日的重建動土。

台中市議長張清照指出，保障學子的就學安全，是他第一重視的事，何況這是他的母校，照顧學弟妹，是身為學長應盡的責任。

蔡其昌表示，清水國中的校舍整建是一項大工程，學校老師及主任們找他的團隊協調過多次，這麼大的案件光靠市府預算沒辦法，且按照市府編列預算排序，清水國中的校舍整建時程會拖的非常久，最後從中央來爭取教育部經費全額補助，就是讓這所海線鄉親的母校，在未來能夠持續陪伴孩子成長，讓師生有安全舒適的學習環境。

此次經中央協助，一口氣補助高達1 億4254萬7000元經費重建，但因營建成本提高，尚不足2336萬元，市府已同意籌編。新建校舍規劃預計興建地上4層樓及地下1層樓，共24間教室量體，總樓地板面積約3269.33平方公尺，工期700天，預計兩年後、約2024年可完工。