「MITSUI OUTLET PARK 台南」，不僅是台南首座Outlet購物商城，更是建築設計結合再生能源開發的太陽能光電建築。 這次太陽能電廠的搭建仍為永鑫能源負責，也是繼「MITSUI OUTLET PARK 台中港」後的再度合作，永鑫能源為新建工程太陽能電廠的唯一太陽能EPC廠商，負責興建購物中心主體屋頂，及停車場兩大區塊的太陽裝置，預估裝置容量為2.3MW。 「MITSUI OUTLET PARK 台南」為三井不動產於台灣打造的第三間Outlet Park，也是繼2018年12月12日啟動的「MITSUI OUTLET PARK 台中港」後，又一座結合商場與太陽能發電廠的開發案。「MITSUI OUTLET PARK 台中港」不僅是當時台灣首次結合土木、機電與太陽能設計，一體成型的太陽能光電建築首例，更是全亞洲最大型商場太陽能電廠。此次「MITSUI OUTLET PARK 台南」沿用此設計，展現三井不動產於南台灣落實再生能源的決心。 這次太陽能電廠的搭建仍為永鑫能源負責，也是繼「MITSUI OUTLET PARK 台中港」後的再度合作，永鑫能源的設計規劃及完善的施工品質，備受三井不動產肯定，為新建工程太陽能電廠的唯一太陽能EPC廠商，負責興建購物中心主體屋頂，及停車場兩大區塊的太陽裝置，預估裝置容量為2.3MW。受益於南台灣充足的日照量，「MITSUI OUTLET PARK 台南」一年的發電量預估可達約400萬度，年減碳量約2100公噸，相當於5.5座大安森林公園。

「MITSUI OUTLET PARK 台南」商場，公共區域與外觀環境設計融入在地特色，不僅有著台南四草綠色隧道的紅樹林氣根意象的木紋磚步道，也有象徵台南悠久渾厚底蘊的紅陶磚主體外牆。永鑫能源營運長趙岑笙表示，台南是一座富含歷史文化的古都，同時也是具前瞻性的綠能科技城市，我們很榮幸參與這座接軌國際、迎向未來趨勢的太陽能光電案場。

「MITSUI OUTLET PARK 台南」太陽能工程自2021年12月施工，預計2022年3月初併網，施工初始便將太陽能系統規劃在建築物設計中，除了節省施工時間成本，更提升了整體建築美觀及建案的完整度。