對於奢華，MOSCHINO總有出人意外的趣味詮釋。在全新登場的秋冬女裝中，創意總監Jeremy Scott以歐洲貴族城堡中常見的家具家飾為靈感，黃金刀叉與湯匙化成軍裝外套的飾扣，華麗的水晶吊燈化身耳環，曳地禮服上裝飾百年歷史的落地壁鐘、織錦燈罩成為帽子，奢華符碼讓女人渾身貴氣，且充滿了趣味。

海蒂姐妹花Gigi Hadid穿MOSCHINO巴洛克建築風格曲線大禮服走秀。（CFP)

MOSCHINO的經典晚宴套裝有了新風貌，毛呢外套上口袋，換成城堡大門的雕刻雄獅門栓或是畫框，帝政時期的軍裝外套胸前成排的刺繡金線飾扣，換成排列整齊的金色刀叉餐具，既奢華又具幽默感，完美呼應本季MOSCHINO的時尚主題──「華麗炫目，但沒罪惡感」。

名模Cara Taylor 穿MOSCHINO豎琴禮服走秀，充滿趣味。（CFP)

海蒂姐妹花Gigi Hadid和Bella Hadid為MOSCHINO走秀，分別穿上巴洛克建築風格曲線、前胸挖空鑰匙孔的小禮服，名模Cara Taylor則穿上金色豎琴禮服，貴氣不減俏皮。