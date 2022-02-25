饒舌歌手肯爺（Kanye West)與名媛老婆金卡達珊（Kim Kardashian）去年鬧離婚，且各自有了交往對象，已是覆水難收，但因肯爺不肯簽字，讓金卡達珊十分心煩，24日金卡達珊隻身出席PRADA秋冬大秀，捧場妹妹Kendall Jenner走秀，順便紓壓散心。

饒舌歌手肯爺的名媛老婆金卡戴珊為離婚一事煩心，霸氣出席PRADA大秀紓壓喘口氣。（PRADA提供）

英國歌手芮塔歐拉Rita Ora出席PRADA大秀。（PRADA提供）

PRADA大秀向來眾星雲集，本季也不例外，除了難得現身的金卡達珊外，英國歌手芮塔歐拉（Rita Ora）、美國女星Storm Reid、

俗稱「吊嘎」的白背心登上PRADA伸展台，搭配華麗的鏤空刺繡窄裙，展現衝突美感。（PRADA提供）

Katherine Waterston等也受邀與會，其中又以金卡達珊的現身最受矚目，由於她最近才向法院提出盡速離婚的申請，對肯爺公開兩人私下的談話簡訊，並以四個孩子的監護權要脅她不准再婚，讓她十分光火，壓力很大。

俗稱「吊嘎」的白背心登上PRADA伸展台，搭配華麗的鏤空刺繡窄裙，展現衝突美感。（PRADA提供）

幸好華服與時尚，總能安撫名媛貴婦的心，今年PRADA秋冬以「PRADA的意識型態」為主題，重新詮釋後疫時代的時尚品味，女人更加堅強，充滿了力量，懂得隨時調整步調、與時俱進，不僅要緬懷光榮的過去，也會因時地宜，做好萬全準備，迎接隨時可能發生的挑戰。

PRADA重新賦予女人權力，陽剛的寬版外套搭輕柔女人的蕾絲裙，讓女人可隨時應付各種臨時緊急狀況。 （PRADA提供）

於是運動白背心搭晚宴服的衝突美學，就成為這一季PRADA主張的時尚主題，俗稱「吊嘎」的居家內衣登上PRADA伸展台，白背心胸前PRADA倒三角標幟，成為一種宣示，舒適自在又實穿，正是後疫時代最時尚的單品。

時尚疫後時代來臨，PRADA經典幾何圖形毛衣，在衝突混搭之後有了新風貌。（PRADA提供）

可以展現女人權力與力量的寬肩大衣，也是今年的重點，名模Kendall Jenner身穿一襲寬肩舖棉外套，肩上綴飾華麗的鴕鳥毛，下半身則搭配透明刺繡蕾絲長窄裙，既強悍又性感、既實穿又華麗，如此的對比衝突，才能讓女人足以應付緊急突發狀況與場合。