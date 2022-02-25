吳姓少年(左)以為贊助直播平台可獲得高報酬，幸好被員警阻止。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市將軍區21歲吳姓少年因工傷在家休養，迷上中國直播平台「PD LIVE」，到郵局要匯款主61萬元「斗內」贊助直播主，行員警覺有異，聯繫台南市警察局學甲分局將軍分駐所員警到場苦勸，並查出匯款帳號已被165反詐騙專線通報異常，少年才恍然大悟，直呼自己以後會注意相關詐騙手法。

據了解，吳男從事漁業工作，日前工作時手受傷，在家休養時迷上觀看直播，平台主播向宣稱，贊助該直播平台可獲得3倍回饋，而且有名額限制，若贊助名額超過後便無法再獲得高額回饋，因此吳姓少年才急著前往郵局進行匯款。

吳男至郵局匯款時，右手上還包著繃帶，左顧右盼地走向郵局匯款櫃台，匯款申請書上填寫收款人「奈迪斯直播傳媒娛樂有限公司」，匯款金額61萬元，郵局經理警覺有異，暗示櫃台繼續詢問細節並電洽聯繫將軍分駐所員警到場處理。

警員吳柄諭到場後詢問吳姓少年該筆匯款做何用途，吳姓少年堅稱自己是遊戲迷，該筆款項是用來購買遊戲相關商品，並非被詐騙。吳柄諭只好轉換方式，先關心吳姓少年傷勢、工作狀況，吳姓少年聽後態度軟化，才說出實情，61萬元是要贊助直播平台，其中一半是保險理賠金，一半是工作所得。

隨後到場的吳姓少年母親說，兒子沉迷直播，以為能從直播平台獲得高報酬，經常想要匯款贊助直播平台，幸好將軍分駐所及郵局聯手阻止匯款，不然辛苦積攢的薪水及保險理賠金就被歹徒詐騙一空。