經過4年、歷經11次協商會議，國內史上首份職業運動團體協約在25日簽訂，由中職會長蔡其昌與球員工會理事長陳傑憲簽訂團體協約，中職也終於跟上美日韓職腳步。

前任球員工會理事長、現任退輔政策發展委員會主委周思齊今天陪同陳傑憲一同來到簽約現場，「周董」表示，自己現在在攻讀史學碩士學位，在研究各國歷史時，看到各國職棒陸續簽訂團體協約，「我就想說我們何時才能走到這一步，從1968年到2022年，我們還有很大努力空間，簽署後還有很多需要跟聯盟一起努力的議題，接下來還有退撫政策，我也會繼續幫助傑憲。」

陳傑憲也說到：「再參與工會業務、團體協商這幾年，有學長的投入，現在球員才會有這麼好的環境，今天我代表工會，很開心能延續與聯盟的正向互動，接下來希望與聯盟就契約流程、球員流動相關制度、肖像權、各種身分制式契約、仲裁等制度更完善。」

會長蔡其昌致詞時先是感謝前任會長吳志揚，「他開始關注到這個題目，也願意聽球員工會的心聲，啟動這樣的協商，在我上任後也多次指示同仁要趕快讓這件事塵埃落定，這個團體協商協約是台灣體育史上第一份，是很重要的里程碑，職棒身為台灣最大的職業運動，應該做領頭羊，身為會長勞方權益一定要顧，但勞資也一定要對等一點，找到共識才是最重要。」

至於沒有加入工會的球員，未來若是要打國際賽該如何保護他們的權利義務？工會回應，目前中職球員工會入會率約達85％，因為球員是屬於被動入選，所以工會也會保障非會員的權利，對於這次的協定並沒有簽訂「禁搭便車條款」，因此非工會會員也能享有同樣的權益。