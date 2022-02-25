戰火無情，在風雨飄渺之際，人性光輝令人感動。烏克蘭東部第聶伯羅市一家兒童醫院將新生兒加護病房移至臨時防空洞內，由於情況相當危急，醫療資源嚴重不足，醫護人員甚至只能透過手動方式維持新生兒呼吸，讓他們得以延續生命。

每日郵報、紐約時報報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院（Dnipropetrovsk Oblast Children’s Clinical Hospital）新生兒加護病房主任Denis Surkov透過通訊軟體向外界揭露最新狀況，「這裡是新生兒加護病房，在防空洞裡，你能想像這樣的狀況嗎？這就是我們的真實情況，我們很緊張也很無助。」

第聶伯羅是烏克蘭遭到俄羅斯砲擊的十幾個城市之一，由於市區被導彈襲擊，醫護被迫將病人移往防空洞，Denis Surkov提供一段由同事拍攝的影片，可以看到嬰兒被不同顏色的毛毯包覆，躺在臨時的病床上，一些小孩被醫護抱在懷裡，甚至有醫護手動幫小嬰兒維持呼吸，不過狀況相當有秩序，並沒有人哭泣。

目前俄羅斯軍隊持續往首都基輔進攻，並從北東南三個方向，以陸海空方式圍剿，美媒《新聞週刊》引述美方官員說法，評估烏克蘭首都基輔可能在96小時內被俄軍攻下，領導階層甚至會在一週內垮台。