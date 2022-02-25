米蘭時裝周進入最高潮，眾人期盼的古馳（GUCCI）秋冬秀將在今日（2月25日）米蘭時間下午三點開場，台灣時間則是晚上10點，網路直播聯結為https://youtu.be/SBACvcRB3es，歡迎準時上網欣賞。

這場名為Exquisite GUCCI的大秀，還未開秀就已在各大社群媒體平台發酵，官網更以「無限可能」預告GUCCI秋冬新裝的風格主題，衝突混搭，風格強烈的幾何與印花圖騰，預計將會延續GUCCI時尚的主軸。https://youtu.be/SBACvcRB3es