許凱和吳謹言繼《延禧攻略》之後，在古裝戲《尚食》再續前緣。新劇剛開播即引發討論，以皇太孫身份登場的許凱被稱讚這次人設根本是「男主角天花板」，文武雙全又帥氣貼心，明知女主角吳謹言對他有意卻不戳破，超會撩的曖昧氛圍讓觀眾看的心癢癢。

《尚食》的曖昧畫面之一，就是許凱在書櫃前面壁咚吳謹言的橋段，惹得吳謹言害羞逃走。許凱在直播中也和觀眾分享，其實兩人剛開拍時，必須先演出「很撩」的戲碼，他印象最深刻的就是就是在書齋裡面一把將吳謹言給摟過來的部分，由於距離超近，讓吳謹言笑說：「還好之前認識，不然就尷尬了。」

粉絲還以角色名字的發音幫忙取了他們CP名稱「金盞花夫婦」，許凱除了大讚名字可愛，還補充「金盞花」的寓意就是陪伴和純粹，更是符合他們的愛情線劇情。

另外吳謹言也爆料許凱吻戲都是一次過，熟悉的默契不言而喻，但對於這回是否能相愛到最後，他們不願意劇透，要大家繼續看下去，吊足觀眾胃口。

另外，古裝甜寵劇《姻緣大人請留步》將在3月1日首播。劇情描述飾演天神的曹煜辰，因為擾亂人間姻緣，被貶下凡間歷劫，成為落難神仙的他，從天而降撞上飾演紅娘的女主角田曦薇，進而愛上對方。而曹煜辰跟肖宇梁互不相讓爭寵的模樣，讓許多觀眾笑稱女主角好幸福，看起來就像是「一妻多夫」的新戀愛關係。

曹煜辰先前以《陳情令》的金子軒一角打開知名度，因在劇中的親屬關係，被劇迷稱作「姊夫」，又因長相和善有「菩薩」綽號，這次擔任男主角，跟男團ZERO-G出身的肖宇梁以及有「初戀臉女神」之稱的田曦薇展開對手戲，有甜又有笑料，掀起一波劇迷期待。