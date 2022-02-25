星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、獅子座、白羊座自尊心很強，不會勉強自己去討好他人，如果被討厭、被看不起，他們只會更加厭惡對方，絕不會卑微求和。

▍1.射手座

射手座平常待人熱情，跟大家很快就能打成一片，其實他們骨子裡很高傲，非常自我中心，只要對方不在乎自己，他也不會給對方好臉色，絕對不會勉強自己迎合他人，他們覺得「友善」是互相的，如果知道自己被討厭了，他們只會更討厭對方，甚至覺得這段友誼決裂是對方的損失，要鬧翻就徹底絕交。

▍2.獅子座

獅子座非常有自信，自然散發出一種王者的氣勢，他們對朋友很講義氣，有人需要幫助，立刻就會伸出援手，盡心盡力的幫助他人，如果有人對他們表現出厭惡或瞧不起的態度，他們只會更看不起這樣的人，因為獅子座認為自己在各方面都盡力付出，自認問心無愧，如果被討厭了，只會覺得對方不識好歹，這種朋友不要也罷。

▍3.白羊座

白羊座在情感表達方面非常直接，無論是喜歡或是厭惡，從他們的言行舉止就能看出來，他們敢愛敢恨，不怕得罪人，總是想到什麼就說什麼，如果有人看不起他們，在背後說閒話傳到他們耳裡，白羊座會變得很強勢，完全不顧對方的情緒和感受，甚至會在大家面前讓對方丟臉，讓人抬不了頭。