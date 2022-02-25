伴隨三井台南店OUTLET於今(25)正式開幕，將打破大台南地區百貨、大型賣場，由新光三越、南紡購物中心、大遠百三霸爭鳴的現況；根據三井總經理藤野隆史表示，今(2022)年年營收將挑戰50億元。據百貨業者分析，今年此間市場年營收上看300億元，應可輕騎過關。

隨著南科科技城商機發酵，大台南地區的商業活動日趨活絡，除了南紡購物中心第二期開發案已完成所有專櫃進駐，如今，又有三井台南店OUTLET正式營運；根據百貨業者分析，今年全年四大業者，可望為大台南創造300億元以上的百貨、大型商場的龐大商機。

大台南地區的百貨龍頭新光三越新天地，去年年營收為150億餘元，今年挑戰160億元；亞軍為後起之秀南紡購物中心，去年年營收亦站上74億餘元，再加上，新光三越中山店，大遠百成功店、中山店等，積極往站上300億元大關邁進。

如今，再加上今年營收將創造50億元的三井台南店OUTLET；業者指出，大台南地區的三大百貨公司再加上三井加入，今年年營收300億元以上，應可輕騎過關。

另據三井總經理藤野隆史指出，第一期賣場進駐190家專櫃，進駐率已逾90％。至於第二期的賣場規劃，現階段先作好第一期營運，再作二期設計，約需一年時間，之後，再進入實體興建，換言之，如果一切順利的話，三年之後，才可望進入招商完成，正式開幕。

三井不動產集團在台灣商業事業第三據點「MITSUI OUTLET PARK台南」，於2月25日第一期賣場正式開幕，包含重量級貴賓副總統賴清德、以及台灣三井不動產董事長下町一朗、交通部鐵道局局長伍勝園、台南市副市長戴謙、台南市副市長趙卿惠等多位長官皆親自蒞臨剪綵儀式。三井不動產株式會社代表取締役社長菰田正信亦透過致詞影片，從日本國內跨海送上祝福，與現場近200位貴賓共同見證這意義非凡的時刻，為開幕活動更添歡慶氣氛。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，「非常感謝當初推薦我們來投資的台南前市長賴副總統、在開發過程中提供很多協助的黃市長和市府團隊、招標時選擇我們的胡交通部次長，以及Invest Taiwan陳營運長的幫忙，MITSUI OUTLET PARK台南才能順利開幕。未來我們會好好經營，讓這裡變成更適合台南的地方！」

副總統賴清德指出，「這一個案子當初三井不動產集團在思考是否開發時，我正好時任台南市市長，當初有提供包含台南市每年有超過2000萬的觀光客造訪，以及便捷的交通等優勢，非常適合三井不動產集團投資，今日看到實際開幕感到非常開心。另外，MITSUI OUTLET PARK 台南的開幕，也代表台南與日本的關係更近一步了。台南的第一大外國觀光客來源是日本，台南許多文化也深深受到日本文化影響，相信高鐵特定區經過大家的努力，未來發展一定會更好！」

「MITSUI OUTLET PARK台南」自2020年1月20日舉行動工儀式，歷經約2年的興建工程後於2022年2月25日正式開幕，未來將由台灣三井不動產100％出資設立的三南奧特萊斯公司負責營運。設施自2月16日起試營運，在試營運期間無特別投入宣傳的情況下，即已吸引數萬名顧客前來，假日甚至超過3萬人次到訪，顯示顧客對於南台灣首座日系OUTLET已期待很久，顧客的支持超乎預期！

三南奧特萊斯公司總經理藤野隆史表示，對MITSUI OUTLET PARK台南未來發展深具信心，並期許年營業額目標達到50億，成為引領時尚新潮流、娛樂新創意、詮釋在地文化新色彩的台南市最大的OUTLET商場。

MITSUI OUTLET PARK 台南為了歡慶開幕，開幕期間規劃了許多的販促活動，除了全館多家專櫃特惠2折起活動外，活動期間消費滿2000元以上即可參加「陸、海、空的開幕慶抽選會；有超Chill行程等你抽，有機會抽中澎湖花火節三天兩夜行程，或是和苑三井花園飯店 台北忠孝概念房住宿券等多項驚喜禮。另外，「APP會員限定來店禮」活動，消費單筆滿3000元(含)以上，即可兌換「開幕紀念一卡通」乙張。其他還有「暖心獨享好禮」，活動期間，當日累積消費滿10000元(含)以上即可憑發票兌換「膳魔師獨家紀念保溫杯」乙個。