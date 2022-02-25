南韓股市周五收漲1%，較周四的大跌有所彈升。然而由於俄羅斯與烏克蘭的緊張對峙情勢，該指數本周仍下跌。韓元和基準國債殖利率都上升。

周五南韓KOSPI指數收漲27.96點或1.06%，為2676.76點，從周四的大跌2.69%中收復不少失土。而本周周線為下跌2.47%，為近4周最糟表現。

俄羅斯在周四從三方進攻烏克蘭。美國總統拜登宣布了新一波制裁，包括凍結俄羅斯銀行資產，和對國有企業實施出口管制。

SK證券分析師Lee Jae-yoon說，美國總統拜登在對俄羅斯的制裁當中，沒有將俄羅斯踢出SWIFT國際清算系統之外，似乎讓市場鬆了一口氣。但Lee也指出，烏克蘭危機至少在短期內還會為市場帶來波動，焦點在於俄國入侵烏克蘭攻擊行動會走多深入，以及西方的制裁會有多嚴重。

在權值股中，三星電子上漲0.56%，和SK海力士漲0.41%。網路公司Naver漲3.97%。

韓元上漲，為1201.6韓元兌1美元。但韓元本周貶值了0.47%。

基準10年期國債殖利率升6.1個基點，來到2.683%。