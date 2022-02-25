美律(2439)今(25)日舉辦法人說明會，去年受到缺料衝擊，每股獲利5.4元，展望第一季，總裁黃朝豐表示，首季為傳統淡季，但今年會計劃對客戶進行調漲議價，全年營收、毛利率也應該會再成長；美律董事會也通過每股擬配發現金股利4元，配發率74%。

受惠消費性電子旺季，新款耳機銷售暢旺，揚聲器亦受惠手機出貨，美律去年第四季營收118億元，季增加39.6%、年減少6.87%，優於公司先前預期，單季稅後淨利5.95億元，季增加20.64%、年增加1.23%，每股純益2.56元。單季毛利率12.34%，季減少3.61個百分點、年增加0.64個百分點，相較去年第三季衰退主要是因為產品組合所致，但相較2020年同期微幅成長，則是因為沒有在出貨大陸TWS(無線藍芽耳機)；營業利益率為6.2%，季增加0.37個百分點、年增加2.16個百分點。

美律去年全年營收361.83億元、年增加5.05%，累計全年稅後淨利12.91億元、年減少2.15%，累計每股純益5.4元，全年毛利率為12.09%，年減0.45個百分點。

黃朝豐表示，美律去年第四季受到供貨不順影響營收占比降至62%，揚聲器因手機出貨旺季帶動，占比提升到33%。整體2021年耳機營收占比64%，其中，以具ANC(自動降噪)的TWS(無線藍芽耳機)成長幅度最大，娛樂性耳機則缺料呈現下滑，揚聲器占比31%、出貨量成長11%，其他產品則占比5%(助聽器、睡眠耳機)，美律2021年除揚聲器外，其他產品出貨皆是成長的。

展望第一季各產品線表現，黃朝豐表示，首季因農曆年工作天數減少，加上消費性產品淡季，以及供應鏈供貨不順，導致供應量減少；耳機產品會相較上季以及去年同期減少，預計3月底會有明顯改善；揚聲器同樣也是相較上季以及去年同期減少；電池產品因業務型態改變，相較上季以及去年同期都會同步成長；麥克風則會相較上季下滑、但比去年同期成長，主要來是有長短料問題，3月有機會獲得改善，整體來說，美律第一季毛利率相較上季下滑，但與去年同期類似。

面對缺料穩問題，黃朝豐表示，其實缺料已經喊了一整年，但美律去年營收還是持續成長，針對缺料美律會積極做出應對措施，但對於稼動率、成本管理確實是比較難的，今年毛利率應該會比去年成長，且在無重大外在變動下，營收也會相較去年也很不錯的成長，另外，美律今年也會和客戶議價、反映成本。

分析整體耳機市場，黃朝豐表示，手機品牌廠還是推動耳機產品成長的主要動能，預計「高階價穩量增、低階則是價緩但量會穩步提升」，ANC功能會往入門市場下放，TWS依舊是市場成長主力；商用耳機部分，儘管疫情趨緩，但遠距的教學、工作模式依舊存在，帶動商用耳機需求持續提升；Gaming耳機部分，持續走向無線化趨勢，將帶動產品價格提升，有利於市場產值成長。

揚聲器市場部分，黃朝豐表示，揚聲器元件的長期成長動能主要來自於智慧產品(包含AR/VR、IoT等)，且商用耳機的需求提升也將帶動揚聲器元件需求。

美律董事會也通過每股配發現金股利4元，配發率為74%。