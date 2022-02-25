案20396感染情況。（北市府提供）

案20396匡列採檢部分。（北市府提供）

台北市今舉行防疫記者會，副市長黃珊珊指出，北市新增1例本土個案（案20396），為39歲居住於內湖區的男性，為方便韓國籍太太、小孩返台檢疫，因此前往板橋父親家住，期間都未接觸妻小，最後父子雙雙確診，個案Ct值僅18.2，雖然感染源待釐清，但研判和妻小無關，和板橋住所較相關。

台北市長柯文哲主持防疫記者會時指出，台北市今新增1例本土個案，14例境外個案，入境國分布很平均，每個國家都有，代表在全世界均勻分布、蔓延中。目前新案例在內湖，這例比較麻煩的，主因是以前確診個案是在居隔期間被圈住，有幾例都不擔心，但這例還找不到感染源。

黃珊珊補充，這位確診的39歲男性，居住地和工作地都在內湖區，2月12日時韓國籍太太和孩子從韓國返台，採春節C方案（7＋7），個案為方便妻小於2月20日在家檢疫，於是把內湖家空出來，自己於19日入住板橋父親的住所，也就是他並沒有接觸自己妻小。

黃珊珊指出，個案於2月23日出現症狀，24日到診所看醫生，還好該診所有配置家用快篩劑，除給個案藥品之外還給他快篩劑，最後快篩呈陽性，他便打1922專線到醫院做PCR，最後收治在新北醫院裏，個案CT值為18.2，同住父親也確診，是新北市案例、CT值為20，研判感染源應該不是從國外回來的妻小，可能跟父親在新北市的住所有相關聯，目前還待釐清。

至於目前匡列情況，黃珊珊說，個案相關接觸者已匡列268人居家隔離，裡頭有公司、同事和非常多足跡，目前都已安排採檢；個案職場員工自行快篩或PCR採檢，有364人全數陰性，所有確診足跡場域皆已完成環境清消，目前還在釐清感染源，是否跟父親這邊有關係，會跟新北市充分合作。