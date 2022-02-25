中橫便道17k＋200德基路段之橋梁日前遭豪雨重創，今日已提前搶通。（谷關工務段提供）

中橫便道17k＋200德基路段之橋梁日前遭豪雨重創，今日已提前搶通。（谷關工務段提供）

中橫(台8臨37)便道21日不敵豪雨侵襲，巨石崩落重創德基路段橋梁，原本預計需7個工作天搶修完成，經公路總局頂寒流冒風雨積極搶通，全天候24小時搶災，提前2天多於25日下午3時搶通，開放供大梨山居民小型車（3.5噸以下）及豐客865路於228連假經中橫便道往返。

2月21日清晨，巨石從路面上方300多公尺高之邊坡俯衝而下，台8臨37便道17k＋200德基路段之橋梁，猶如災難戰爭片，力道之大實為罕見，造成橋上多處遭貫穿可俯視橋下登仙溪水流。

公路總局體恤大梨山若繞行台14甲合歡山路段至台中，將大幅增加車行時間，為儘速搶通，二工處處長、副處長親臨現場督導及每日運籌帷幄，加上第一線谷關段成立前進指揮所，時時緊盯搶通進度、機具調渡，而降雨不停倍增搶通困難，可謂日夜操勞。

谷關工務段指出，施工廠商總福營造全力配合調配充足人力，採工班輪休不間斷供應搶通人力，而施工材料亦事先規劃調度到位，故巨石裂解、坑洞清整、受損鋼筋整修、鋼構大梁陷落後加鋪小梁加高加固，無一不在每日詳加檢討規劃中，持續由原訂7天搶通，終於提前2天供大梨山居民228連假可走中橫便道。

梨山地區民代羅進玉及在地人士，致電感謝公路總局不眠不休搶通。二工處強調，此次因橋梁結構受損十分嚴重，本次初步搶通僅供小型車通行及豐客865路通行，大型車（3.5噸以上）仍無法行駛中橫便道，須改行駛台14甲線經由合歡山路段前往台中地區。

谷關工務段表示，另為後續搶通作業推展，228連假3天每日7時、12時及16時30分等3通行時段，3月1日起現階段搶修期間暫調減為每日僅7時及16時30分兩時段。目前於橋面遭貫穿路段採鋪設鋼板，請行經17k＋200橋梁段時放慢車速、注意車前狀況並與前車保持適當距離，小心通過。造成通行不便，敬請見諒。

公路總局指出，中橫便道僅限梨山居民往返、工務維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種身份資格通行，一般民眾自駕尚不得行駛，一般民眾可搭乘豐原客運865路往來谷關至梨山，唯目前中橫便道災情期間，尚未開放豐客865路。目前，豐原客運改以「865臨」行駛台14甲合歡山路段往來台中及梨山，請先上豐原客運「巴士趣」網頁查詢，中橫便道如遇天候狀況不佳或颱風豪雨地震，則為安全起見，將封閉道路管制通行。