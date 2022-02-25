大陸《環球時報》-環球網引述外媒報導，當地時間25日凌晨，烏克蘭首都基輔上空爆發空戰。一段流傳在互聯網上的視訊顯示，一架不明來源的飛行器疑似在被防空武器系統擊中後墜毀在烏克蘭首都基輔市區，烏當地媒體報導稱，飛行器殘骸落到了一棟高層建築頂端並引發火災。當地中國留學生以及華人在接受《環時》採訪時表示，據他們了解到的資訊，被擊中的飛行器是一架戰機，戰機墜毀在了基輔北部波茲尼亞基區一座地鐵站附近的居民區，目前基輔正不時會遭受飛彈襲擊，中國駐烏克蘭大使館已經在協助當地中國公民避難，大家正在等待撤僑。

在24日晚——25日凌晨，基輔爆發激烈戰事之後，俄烏兩方都聲稱自己在當晚的戰鬥中擊毀了對方的戰機。有俄羅斯媒體稱，在當晚的戰鬥中，一架烏克蘭政府軍的蘇-27戰機被俄羅斯地空飛彈系統擊中，但來自烏克蘭媒體的報導則稱，當晚被擊中的是來自俄軍的戰機。當地華人表示，基輔市長稱戰機墜落事件目前已造成3人受傷。當地留學張姓學生接受《環時》採訪時表示，當地詳細局勢現在都不是很清楚，但從24號開始，基輔就不時遭到飛彈的襲擊。當地華人劉先生也表示，基輔上空已經有了猛烈的交火，「有飛彈以及飛機在天上來回飛，大家都能聽見。」但二人同時表示，目前在基輔市內尚無軍人活動的跡象。

當地時間25日，烏克蘭國防部副部長漢娜·馬里亞爾表示，基輔正在遭受飛彈襲擊。烏克蘭當地媒體表示，基輔多地接連發生多次巨大的爆炸，而且爆炸聲越來越密集。基輔已多次拉響防空警報，並告誡市民這不是演習，要求市民聽到警報立即前往最近的避難所。張同學告訴《環時》，在聽到防空警報聲響起之後，大量民眾都湧入地鐵站，目前他所在的地鐵站最下面一層已經全部站滿了人。「中國駐烏克蘭大使館一直在指導在基輔的華人避難，為我們提供基輔市內所有地下避難所的位置。」劉先生也表示，當地的留學生以及華人基本上都已經進入了避難設施避難，「接下來大家就靜等著大使館組織撤僑。」