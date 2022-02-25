台灣人很喜歡吃早餐，早餐店的品項也非常多樣化，從麵包到牛肉麵都可以拿來當早餐吃，不過大家最喜歡的是什麼食物？一名早餐店員工分享自己的工作日常，沒想到意外引起大家討論最愛的早餐品項，其中人氣超夯的大冰奶只排第二名，第一名則是巧克力吐司。

一名早餐店員工在Dcard發文，他分享了幾件和早餐相關不可思議的事，像是大冰奶每次都有人喝完會烙賽，但他們還是每天都喝上一杯、巧克力吐司有些店家只會塗一點點或者塗半邊、沒有油炸鍋的早餐店，炸物都會用煎的、令人無解的客製化，例如蛋餅不加蛋、記憶超強的早餐店阿姨，尖峰時段一堆人，還可以把客人點的品項全部記起來等等，都讓他覺得很有趣。

貼文立刻引起網友討論，大家紛紛點出自己熱愛的早餐品項，其中第一名是巧克力吐司，獲得上千網友按讚認同，「好想吃巧克力吐司」、「每次早餐必點」、「突然好想吃巧克力吐司」、「巧克力吐司真的是我去早餐店必點的東西」。

而人氣超旺的大冰奶只排第二名，獲得網友700多個讚，「早餐店奶茶超讚」、「好奇早餐店奶茶到底加了多少糖？好喜歡又很怕」、「早餐店沒奶茶就沒靈魂」、「早餐店奶茶真的很好喝」，其他網友喜歡的早餐品項則有「你忘了小肉豆，南部早餐店才有的美味」、「想到熱狗蛋啦」、「還有早餐店的鍋燒意麵！超好吃」、「懷念小時候到早餐店一定都要買10元的冰淇淋汽水」、「好想吃蛋餅」。