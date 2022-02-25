俄羅斯武力入侵烏克蘭，引起國際間撻伐，經濟部長王美花25日表示，對於這種侵害到獨立主權的行為，依據現有的貿易法有相關規定，且因「瓦聖納協定」，可以對該國相關出口進行嚴厲審查，至於其他制裁方面，會跟相關盟友共同協調進一步採取的措施，目前正在與世界各國確認中，應很快就會有共同作為。

王美花表示，因為這樣的戰事，對全球經濟、相關物價受到波動，經濟部已緊密關切，對於台灣的部分，相對其他各國相比，物價是相對穩定，而行政院也有物價穩定小組，在上游到下游都有緊密聯繫。

至於油價受到這兩天戰事部分，王美花坦言，近兩日國際油價波動較高，而國內也有特殊的平穩機制，當油價突破32.5元的時候，中油會吸收漲幅的50％，後續若突破35元時，中油會吸收75％，經濟部也會密切觀察漲勢。

王美花也強調，目前國內油量庫存相當充足，有75天的庫存水準，而我國天然氣的主要來源為卡達、澳洲、印尼，我國與俄國的中長期合約在3月即將到期，天然氣採購也相當充足，目前預計在8至9月時，會有需要至現貨市場進行少量採購，但中長期約都沒有問題。